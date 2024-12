Inszenierter Fuellmich-Prozess blockiert die überfällige Aufarbeitung der Corona-Verbrechen

Wurde Dr. Reiner Fuellmich entführt und inhaftiert, um die von ihm und einem gigantischen Team an Juristen und Wissenschaftlern vorbereitete Aufarbeitung der Corona-Verbrechen zu blockieren?

In Genf gab es am 30. November eine Demo der Bewegung FreeReinerFuellmich. Hier einige Impressionen.

Zunächst die Frage: Wer ist Dr. Reiner Fuellmich? Was sind seine Errungenschaften und was wird ihm zur Last gelegt?



Hier zunächst ein Blick auf unsere Sendung „Covid-19-Genozid schreit nach unabhängigem Weltgerichtshof (Nürnberg 2.0)“. Dort heißt es: „Internationaler Lobbyismus, Filz und Korruption durch BigPharma bei Politik und Justiz machen deutlich, dass es eine von Grund auf neue, unabhängige Justiz braucht. Insbesondere im Zusammenhang mit den globalen Covid-19-Verbrechen, einem Genozid nie gekannten Ausmaßes, braucht es ein besonderes Tribunal, vergleichbar den Nürnberger Prozessen nach dem 2. Weltkrieg. Eine Gruppe internationaler Anwälte, hochrangiger Experten und renommierter Wissenschaftler legt einer Grand Jury die Beweise dafür vor, dass es sich bei der COVID-19-Pandemie um eine kriminelle Operation mit dem Ziel der Errichtung einer weltweiten Diktatur handelt.“ Treibende Kraft ist hier der Jurist Dr. Reiner Fuellmich. Doch was ist nach diesen Erfolg versprechenden Aufarbeitungsvorstößen geschehen?..[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV