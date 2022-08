Terminal besetzt: Öffnet Nord Stream 2! COMPACT.DerTag vom 29. August 2022

Wäre Nord Stream 2 nicht von der Bundesregierung vor Eröffnung gestoppt worden, müssten wir uns keine Sorgen um einen kalten Winter ohne Gas machen. Deswegen fordern die AfD, Sahra Wagenknecht, Handwerkerinnungen in Mitteldeutschland und zuletzt sogar FDP-Vize Wolfgang Kubicki die Öffnung der Pipeline. Damit das nicht bloß Worte bleiben und wirklich etwas passiert, hat heute eine Aktivisten-Gruppe um Martin Sellner Taten sprechen lassen und das Terminal von Nord Stream 2 in Lubmin besetzt und an der Öffnungsschraube gedreht.

Das sind einige unserer weiteren Themen: Dessau: Aufstand der Handwerk

Sommerfest: So war die Feier

Freddy Ritschel: Meine Freundin Ricarda

„Frei woll mer sei“: Party im Festzelt Quelle: COMPACTTV