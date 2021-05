Die Woche COMPACT: Grüne Raffkes? Wo ist Baerbocks Steuererklärung?

Politik ist ein zeitraubender Beruf. Da kann man schon mal etwas vergessen. Bonuszahlungen zum Beispiel, oder die Entstehungsgeschichte der eigenen Doktorarbeit. Vielleicht auch die Kinder in Deutschland, denn die gehen nicht zur Wahl, dafür nach einem Jahr Corona-Politik mittlerweile massenweise zum Psychiater. Andere gehen spazieren – weshalb, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT.

Dies sind die Themen:

Volle Straßen – Freiberg läuft für die Demokratie



Voller Dreck – Wie ein Impfzentrum von innen aussieht



Volles Portemonnaie – Die Vergesslichkeit der Annalena Baerbock

Trotz sogenannter Lockerungen ist ein Ende der Proteste gegen den Corona-Notstand nicht abzusehen. Seit einigen Monaten entwickelt sich Sachsen zu einem neuen Zentrum des Widerstandes. Jeden Montag gehen in Dutzenden Städten Bürger auf die Straße, zumeist unangemeldet. Dabei kam es teilweise zu massiven Übergriffen durch die Polizei. Die größten Umzüge gibt es jedenfalls derzeit in Freiberg am Rande des Erzgebirges.

Über 40 Millionen Corona-Impfungen wurden bislang in Deutschland verabreicht. Ein lukratives Geschäft. So erhalten Hausärzte 20 Euro pro Impfung. Vielleicht deshalb drängten viele Ärzte im Winter darauf, in die Impfkampagne einbezogen zu werden. Mittlerweile beklagen sie lautstark zu viel Bürokratie. Noch besser läuft das Geschäft vermutlich in den Impfzentren, in denen die meisten Patienten das Serum erhalten. Doch läuft in den Einrichtungen immer alles so, wie es sein sollte? Compact TV hat einen Mann getroffen, der das bestreitet.

In Stuttgart haben mehrere Hundert Menschen am vergangenen Sonntag gegen linksradikale Gewalt demonstriert. Anlass war der erste Jahrestag des Anschlages auf Mitglieder der Gewerkschaft Zentrum Automobil. Am 16. Mai 2020 hatten etwa 40 Vermummte, mutmaßlich Mitglieder der Antifa, am Rande einer Querdenker-Kundgebung die Gewerkschafter überfallen und unter anderem den Aktivisten Andreas Ziegler lebensgefährlich verletzt. Zieglers Lebensgefährtin sagte auf der Kundgebung, ihr sei es wichtig „an diesen bestialischen Angriff noch einmal zu erinnern und klare Kante gegen linksextremistische Gewalt zu zeigen.“ Gegenwärtig läuft in Stuttgart der Prozess gegen zwei mutmaßliche Täter, die dem Antifa-Spektrum zugerechnet werden. Eine Chronologie dieses Falles finden sie auch in unserem Compact Spezial Antifa. Die linke Macht im Untergrund. Das Heft erscheint aufgrund hoher Nachfrage gerade in der dritten Auflage.

Annalena Baerbock, so scheint es jedenfalls, leidet an Vergesslichkeit. So hatte die grüne Kanzlerkandidatin übersehen, Nebeneinkünfte an die Bundestagsverwaltung zu melden. Das müssen Abgeordnete eigentlich innerhalb von drei Monaten erledigen, die Angaben werden dann etwas verklausuliert veröffentlicht. Baerbock hat nun Summen von insgesamt etwa 25.000 Euro aus den vergangenen drei Jahren nachgemeldet. Martin Müller-Mertens ist jetzt am Bundestag, in dem Baerbock seit 2013 vertreten ist. Die Medien haben die Vergesslichkeit der Spitzenpolitikerin in dieser Woche durchaus, aber doch mit einer gewissen Nachsicht. Aber wie werden die Wähler auf diesen Zwischenfall reagieren? Immerhin ist es nicht die erste Affäre um Nebenverdienste von Abgeordneten in diesem Jahr.

Quelle: COMPACT TV