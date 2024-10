Der wahre Grund, warum so viele sterben – Interview mit Bestatterin Marlies Spuhler – Teil 2

Normalisiert sich das Sterbegeschehen nach einer dramatischen Übersterblichkeit mit Beginn der Corona-Injektionen wieder? Bestatterin Maries Spuhler berichtet von ihren aktuellen Beobachtungen!

Marlies Spuhler: 14 oder 16 Prozent Übersterblichkeit im Jahresvergleich zu den letzten drei Jahren.



Das ist ja ausnahmsweise mal gut, dass die das machen, weil wir ja letztes Jahr, vorletztes Jahr und das Jahr davor schon eine deutliche Übersterblichkeit hatten. Und jetzt nochmal obendrauf.

Unsere Todesursache Nummer eins ist bei uns im Bestattungsinstitut dieser Turbokrebs nach wie vor. Und dann stand halt in der Todesbescheinigung „mit C verstorben“. „An [C verstorben]“ hatten wir gar nicht. „An“ hatten wir einmal nach Einführung und wie gesagt, der Mann war über 80 und es war 14 Tage nach dem Booster. Das hatten wir aber wirklich nur einmal.

Anfang 2022 hat es bei uns mit den jüngeren Leuten angefangen, die an Turbokrebs erkrankt waren. Und da waren sehr schnelle Verläufe dabei. Das Schnellste, was wir bei uns hatten, waren fünf Wochen ab Diagnose.

Sören Schumann: Nach fünf Wochen verstorben sozusagen?...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV