SchrangTV: Über Deutschland lacht die Welt

Während über Südafrika, Mexiko und anderen schönen Ländern die Sonne lacht, lacht über Deutschland die ganze Welt. Hintergrund ist, dass immer mehr Länder die Corona-Maßnahmen aufheben und zur Normalität zurückkehren. Dies berichtet der renommierte Autor und Journalist Heiko Schrang auf "SchrangTV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf "SchrangTV": "Was uns jedoch in Deutschland bevorsteht, erfahrt ihr in der neuen Sendung von SchrangTV. Bitte teilt das Video mit Freunden und Bekannten!

erkennen – erwachen – verändern

Euer

Heiko Schrang"

Quelle: SchrangTV