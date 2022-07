„Von der wehrfähigen VOLKSKIRCHE hin zur Regime getreuen STAATSKIRCHE“ - so die Schlagzeile des Autors. Als Insider skizziert er den Wandel der Kirche nach der Wende. Ihm „dreht es dabei den Magen um“! „SKANDAL“ ruft er...! Doch hören Sie selbst.

Heute melde ich mich mal als Zeitzeuge zu Wort. Als ehemaliger DDR-Pfarrer, der die Wende 1989 - unweit von Leipzig – selbst miterlebt hat, „dreht es mir derzeit meinen Magen um“! Wo „in aller Welt“ sind wir nur heute – rund 30 Jahre danach – gelandet?! Es ist für mich wie Tag und Nacht!

Damals wurden wir von der DDR-Regierung gehasst und bespitzelt. Heute zieht der Staat für die Kirche die Steuern ein. Die Kirche war der einzige Ort für Andersdenkende und ein Schutzraum für Asylsuchende. Heute hingegen dominieren auf Kirchentagen prominente Politiker, wie in Berlin: Merkel und Obama. 1989 stellten sich mutige Kirchenleute schützend vor die Menschenmassen und verhinderten so einen Massenmord in Leipzig, wo schon die Panzer bereit standen. Wer aber steht heute seitens der Kirche auf und äußert sich zu diesen Themen wie „Corona“ oder „Ukraine-Krieg“?....[weiterlesen]

