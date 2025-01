Trotz Ampel-Aus: Die politische Veränderung kommt nicht von "oben"!

Angesichts der zunehmend versagenden Politik, die Unzufriedenheit und auch Wut hervorruft, gibt es zum Glück Friedensaktivisten und Visionäre, die diese Energie in friedliche und konstruktive Bahnen lenken. Die Flüchtlings- und Corona-Krise haben in weiten Teilen der Bevölkerung Fragen und Bedenken aufgeworfen. Bei etlichen wurde sogar das Grundvertrauen in die Politik erschüttert. Die immer spürbarer werdende Meinungszensur und auch das Bekanntwerden von Mängeln in der Justiz und im Strafvollzug lassen zunehmend Zweifel aufkommen, ob die Politik mit den von ihr verordneten Einschränkungen und Zwangsmaßnahmen wirklich zum Wohl und im Sinne der Bevölkerung entscheidet.

Der Beziehungsfaden zwischen Politik und dem Volk, das die Politik eigentlich vertreten soll, ist in weiten Kreisen spürbar gerissen. Immer mehr Menschen gehen daher auf die Straße zum Demonstrieren. Sie fühlen sich von der Politik, von „denen da oben", nicht verstanden und daher auch nicht richtig vertreten. Um diese Situation besser zu verdeutlichen, betrachten wir diese drei Beispiele: