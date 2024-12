Interview mit Thomas Fiedler – “Liebe kann nur auf Freiheit basieren” - Teil 1

Was können wir tun, selbst wenn der Rest der Welt verrückt spielt? „Die menschliche Illusion besteht darin, was wir in sie hineininterpretieren und welche Realitäten wir dadurch erschaffen. Bis hin zum Wahn, alles sei reine Materie. Das führt unweigerlich zum Transhumanismus!“ Thomas Fiedler ist Bhakti-Yoga-Praktizierender. Ziel des Bhakti Yogas ist es, sein Selbst hier auf der Erde als ein vollständiges spirituelles Wesen zu entwickeln. Es geht um geistig-spirituelle Einkehr und Übungen, die zum Ziel haben, die spirituelle Wirklichkeit anzuerkennen und diese zu leben.

Für manche Menschen geht die Identifikation mit ihrem Körper so weit, dass sie glauben, unsere gesamte Existenz beruhe allein darauf. Das ist die eigentliche Illusion! Die Welt an sich, ihre materielle Erscheinung ist im Bhakti Yoga einfach da und sie ist neutral. Die Welt ist ein großes Haus, in dem alle Lebewesen ihren freien Willen ausleben können. Diesen freien Willen kann man jedoch nicht verstehen, wenn man nur eine Existenzspanne sieht! Quelle: apolut