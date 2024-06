Attacke, BILD und Bilderberger - Schöning Report Vol. 6

Heiko Schöning, Arzt und Offizier der Bundeswehrreserve, kommentiert die brutale Messerattacke eines Afghanen in Mannheim. Weshalb macht die BILD-Zeitung daraus ein Wahlkampfthema und was hat dies alles mit der zeitgleich stattgefundenen Bilderberg-Konferenz zu tun? Erfahren Sie dies im Schöning Report Nr. 6.

Moderatorin: Am ersten Juni-Wochenende hat sich in Mannheim ein schrecklicher Vorfall zugetragen, als ein afghanischer Messerstecher mehrere Menschen angegriffen hat und ein Polizist ist dabei tatsächlich auch ums Leben gekommen. Am selben Tag des Todes hat die Bild-Zeitung noch einen Artikel daraus gemacht, der lautete: Sprengt dieses Foto die EU-Wahl? Was hat das damit auf sich? Wie kann man diesen Angriff auf die EU-Wahlen beziehen?...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV