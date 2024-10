Iran – Die USA stellen die Weichen auf Krieg!

Am 1. Oktober griff der Iran Israel mit mindestens 180 Raketen an. Da sich seitdem die Situation zuspitzt, ist die Gefahr eines umfassenden Krieges im Nahen Osten so groß wie seit Jahren nicht mehr. Nach außen hin laufen zwar Bemühungen, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Doch der Schein trügt – offenbar werden die Weichen auf Krieg gestellt!

Als Vergeltung für die Tötung von Hamas-Chef Ismail Haniyya und Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah griff der Iran Israel am 1. Oktober 2024 mit mindestens 180 Raketen an. Da Israel jetzt seinerseits mit Vergeltung droht, ist die Gefahr eines umfassenden Krieges im Nahen Osten so groß wie seit Jahren nicht mehr. Nach außen hin laufen seitdem international verstärkte Bemühungen, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Doch der Schein trügt! Bereits am 5.10.2024 landete der CENTCOM-Chef [United States Central Command = Zentralkommando der Vereinigten Staaten], General Michael Kurilla, in Israel, um sich in die militärischen Vorbereitungen Israels als Reaktion auf den Raketenangriff des Iran einzuschalten. Laut dem ehemaligen Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses, Ron Paul, sind dadurch die Weichen vonseiten der US-Regierung bereits auf Krieg gestellt. Er schreibt hierzu:...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV