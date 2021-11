Eingeschenkt.TV: #Leipzig: Für die Grundrechte – Pfefferspray und Polizei

Es war ein heftiger Tag in Leipzig. Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und für die Grundrechte mussten die Demonstranten wieder viel Pfefferspray und Polizeiblockaden in Kauf nehmen. Mehrere Tausend Menschen versammelten sich in Leipzig. Mehr als offiziell erlaubt waren.

Die Kundgebung auf dem Augustusplatz war auf 1.000 Teilnehmende begrenzt. Es kamen viel mehr. Und so formierte sich der Weg durch die Leipziger Innenstadt, was die Polizei mit Pferden, Knüppeln und Pfefferspray zu verhindern versuchte. Ein Katz und Maus Spiel flankiert von der Antifa. Wir haben versucht, diesen Tag für Euch festzuhalten.

Quelle: apolut