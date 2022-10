15. AZK: Vortrag von Heiko Schrang "Im Zeichen der Wahrheit"

Von Medien zensiert und unterdrückt erreicht der freie Autor und Verleger Heiko Schrang mit seinem YouTube-Kanal „Schrang-TV“ regelmässig zehntausende Menschen. In seinem Buch die „GEZ-Lüge“ deckte er das System hinter den zwangsfinanzierten Rundfunkgebühren auf. Auf der 15. AZK sprach er in seinem Vortrag „Im Zeichen der Wahrheit“ über die aktuellen Verfilzungen zwischen Medienkartellen, Politik und Bundesverfassungsgericht – und enthüllt dabei brisante Details.

Ich bedanke mich bei euch recht herzlich, dass ich Teil der großen AZK-Familie sein darf. Als ich heute reingekommen bin, habe ich eine Energie wahrgenommen in diesem Raum, die war unbeschreiblich, das habe ich ganz selten in meinem Leben überhaupt erlebt. Menschen, die im feinstofflichen Bereich unterwegs sind, wissen genau, was ich meine. Trotz alledem gab es in den letzten Tagen einige Vorfälle, die fast dazu geführt haben, dass ich heute nicht zu euch sprechen kann. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV