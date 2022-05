WHO: Und immer wieder Corona – COMPACT.Der Tag

Deutschland und Tschechien haben sich auf einen Ringtausch für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine geeinigt. Dabei liefert Berlin 15 Panzer vom Typ Leopard an Prag, das nach Medienberichten im Gegenzug mehrere T-72 an Kiew übergibt. Das Geschäft ist Ergebnis eines Besuch des tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 24. Mai.

Das sind einige unserer Themen: Weltgesundheitsorganisation – Impfen, Masken, Pocken

Antisemitismus – Wenn die Behörden plötzlich lieber wegsehen

Schulden – Sparen ja, aber nicht am Krieg

Das Letzte – Politik oder Wirtschaft: Wer hat wirklich das Sagen? Quelle: COMPACTTV