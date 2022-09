Staatliche Energiepolizei: Soll die Strom- und Gas-Krise die Klima-Diktatur voranbringen?

Die Lüge, dass ausschließlich der Ukraine-Krieg Schuld am Energie-Desaster in Europa, vor allem aber in Deutschland sei, macht noch immer die Runde. Damit wird insbesondere der politische Irrsinn der Grünen verschleiert, die aufgrund ihrer ökosozialistischen Ideologie, durch die Eliminierung fossiler Energieträger und der Kernenergie, eigentlich an der Strom- und Gasknappheit Schuld sind.

Doch Habeck und Co versuchen die Energiekrise für ihre Zwecke zu nutzen und ihre Pläne für angebliche Nachhaltigkeit mit immer rigideren Mitteln durchzusetzen. So könnte das Energie-Desaster zum Brandbeschleuniger für die neo-kommunistische Klima-Diktatur werden. Quelle: AUF1