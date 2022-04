Dreht auch Algerien uns jetzt das Erdgas ab? COMPACT.Der Tag

Die Gründung einer neuen Volksrepublik im Süden der Ukraine rückt offenbar näher. Am Kommenden Sonntag soll in Region Cherson – hier ältere Bilder aus der gleichnamigen Gebietshauptstadt – der russische Rubel eingeführt werden. Die ukrainische Griwna würde nur noch für eine Übergangszeit parallel offizielles Zahlungsmittel. Über die Bildung einer Volksrepublik Cherson wurde seit Wochen spekuliert. So bildete sich bereits kurz nach der Eroberung eine pro-russischer Stadtrat. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 29. März.

Das sind einige unserer Themen: Ölpreise – Wer verdient an den Sanktionen?

Erdgas – Auch Algerien dreht den Hahn zu

Ukraine-Krieg – Guterres droht Russland

Bundeswehr – Freddy Ritschel über Kasernen mit Genderstern

Das Letzte – Schweden und Finnland: Die NATO marschiert nach Norden Quelle: COMPACTTV