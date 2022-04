COMPACT.Der Tag vom 20.4.2022

Dies sind aktuelle Bilder des Atomkraftwerks Tschernobyl im Norden der Ukraine. Seit Dienstag ist der telefonische Kontakt mit der Internationalen Atomenergiebehörde wieder hergestellt. Dies teilte die Organisation mit. Zuvor gab es Befürchtungen, die Kämpfe in der Umgebung der Anlage könnten zu einer Havarie geführt haben. Nach offiziellen Angaben aus Kiew sind derzeit alle 15 Reaktoren des Landes entweder regulär am Netz, oder planmäßig abgeschaltet. Das gilt offenbar unabhängig davon, welche Kriegspartei das jeweilige Kraftwerk kontrolliert. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 20. April.

Das sind einige unserer Themen: Waffenlieferungen – Verdient der Westen am Sterben in der Ukraine?

Lauterbach – Freddy Ritschel fragt: Hinterlässt der Gesundheitsminister nur verbrannte Erde?

Corona-Proteste – Früherer UNO-Ermittler entsetzt über deutsche Polizeigewalt

Das Letzte – Waffenlieferungen: Endzeit für die Ampel? Quelle: COMPACTTV