Interview mit Leonard Jäger – "Ketzer der Neuzeit"

Interview mit Leonard Jäger – "Ketzer der Neuzeit"

„Ich bin Christ und mach mein Ding!“ Wer anklopft, dem wird aufgetan! Um mit offenen Armen begrüßt werden zu können, braucht es eine innere Veränderung! So kann das, was im Außen passiert, schöner, friedlicher und gerechter werden! Leo ist Christ und macht sein Ding! Er spricht die Dinge offen aus, denn nur so kann sich in unserer Welt etwas verändern. Gerade hatte Kai Stuht Leo noch als Gast für sein aktuelles Projekt, den "Friedvollen Krieger" auf Korsika, kurz danach schüttelte er Trump in den USA nach dessen Wahlsieg die Hand. Leo ist ein junger friedvoller Krieger, der keine Herausforderung scheut und mit seinen kritischen Videos ein Millionen-Publikum erreicht!

Damit ist er zu einer Gefahr für die Mainstream-Medien geworden! Er erreicht mit seinen Clips das Publikum, das die Öffentlich-rechtlichen Medien gerne hätten und für das sie Millionen in die Funk Medien Gruppe investieren, um das bestehende Narrativ aufrecht zu erhalten. Quelle: apolut