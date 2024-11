Basta Berlin (247) – SchreckSchland

Hui Buh! Das ganze Land ist in Schock-Starre, an Halloween liegt das aber sicher nicht. Der Schreck über den Niedergang der Wirtschaft sitzt tief, das Gruselkabinett in Berlin macht alles nur schlimmer. Und dann wären da noch die Geisterfahrer von VW. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, blicken mit einem gruseligen Gefühl auf die aktuellen Grabenkämpfe: Klimapolitik gegen Wirtschaft, Migration gegen Remigration – in Deutschland und auch in den USA. Kommt es nun zum Showdown?

Die Kapitel: Hallo und herzlich willkommen!



Angst und Bange



Der berühmte „Mittelteil“



Das Gruselkabinett



Quelle: Basta Berlin