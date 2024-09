Friedenskette gegen Spaltung und Diskriminierung – 29.09.2024 am Bodensee

Am Sonntag, 29. September 2024, ist es soweit. Rund um den Bodensee bildet sich wieder eine Menschenkette, als Zeichen der Vernetzung für den Frieden. Bürgerdialog-Konstanz e.V., mit dem Hauptorganisator Gerry Mayr, beschreibt die Veranstaltung folgendermaßen: „Statt nur zu demonstrieren, vernetzen wir uns, schöpfen Mut und lernen Lösungen kennen, die friedlich und nachhaltig umsetzbar sind. Auf uns alle kommt es an. Du bist der Schlüssel zur Lösung. Sei dabei!“

"Wir stehen zusammen für eine bessere Welt, gegen die Spaltung und Diskriminierung.“

Am FriedenSee, dem Zentrum von Europa, findest Du:

Internationale Gleichgesinnte, mit denen Du Dich analog vernetzen kannst.



Stärkung, Freude, Vergnügen, Entspannung in der Natur, am See, in den Städten und Dörfern am Ufer.



Kurzfristige und nachhaltige Lösungen für ein gesundes und lebenswertes Leben.



Aktionen für eine rüstungsfreie und friedliche Zukunft in Europa.



Praktische Möglichkeiten zur aktiven Nächstenliebe – viele Antworten auf die Frage: „Was kann ich als Einzelner tun?“.



Organisationen und Gruppen zu verschiedensten Themen und aus allen Regionen, denen Du dich anschließen kannst.“

Weitere Informationen zu der Friedensmenschenkette und den weiteren Veranstaltungen um den Bodensee gibt es unter: https://www.friedenskette-bodensee.de/



Quelle: Kla.TV