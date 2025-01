Zur Amtseinführung am 20.1.2025: Welchen Fahrplan lassen Trumps Wahl und Kabinett II zu?

In dieser Sendung erfahren Sie Neues über mögliche Ziele und Ambitionen von Trump und seinem Kabinett. Die Zusammensetzung von Trumps Regierungsmannschaft und Stellungnahmen wichtiger Persönlichkeiten zeigen einen außenpolitischen Fahrplan für die kommenden vier Jahre auf: Trump scheint ein Wegbereiter zu sein, um Kriegsschauplätze in den Nahen Osten zu verlagern, um die Voraussetzung zu schaffen, den Dritten Tempel auf dem Tempelberg in Jerusalem zu bauen – was zum vorausgesagten blutigen 3. Weltkrieg führen muss – und, um schlussendlich eine zentrale Weltregierung mit okkult praktizierter Einheitsreligion in Jerusalem zu installieren.

Mehr dazu – inklusive Ausweg – sehen Sie in dieser Sendung. [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV