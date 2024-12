Nach Corona – Bhakdi: „Ärzteschaft ist ignorant!“

COMPACT-TV traf Prof. Dr. Sucharit Bhakdi auf der A-WEF-Konferenz in Prag. In diesem Interview findet er gewohnt klare Worte an das deutsche Volk: „Eine Pandemie hat es nicht gegeben, kann es nicht geben, wird es nicht geben. Sowas war vollkommen Fake!“ Weiter erklärt Prof. Bhakdi, dass der Mainstream gekauft sei und nur das berichte, was Politiker befehlen. Seine Hoffnung zu Weihnachten: Dass die Deutschen rechtzeitig aufwachen mögen!. „Sie sind so intelligent, sie müssen doch realisieren, dass sie getäuscht wurden…“ Und weiter: „Wählt nicht die, die die Menschen umgebracht haben!“

Quelle: COMPACT-TV