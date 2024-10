Wie die CDU den Betrug am Wähler in Thüringen ungeniert fortsetzt

Wie die CDU zusammen mit dem BSW in Thüringen nach der Macht greift, was es an dem Urteil des thüringischen Verfassungsgerichtshofes auszusetzen gibt und warum man es nun geschafft hat, der AfD die Sperrminorität in den Ausschüssen zu nehmen, schauen wir uns hier unter dem Titel "Die drei Akte der Machtergreifung" einmal genau er an.

Quelle: kitchen news