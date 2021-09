M-PATHIE: „Der Doktor und das liebe Tier” – Zu Gast heute: Dirk Schrader

Dirk Schrader ist Tiermediziner und führt seit 1973 in Hamburg ein tierärztliches Institut für angewandte Kleintiermedizin. Immer auf der Suche nach neuen Methoden. Wenn jemand nicht weiter weiß, so sucht Schrader weiter und kommt auf Methoden und Heilverfahren, die außerhalb der tierärztlichen Schulmedizin liegen oder die schon längst in Vergessenheit geraten sind.

So kam Dirk Schrader dann auf Chlordioxid, einem Mittel, dass gegen sehr viele Krankheiten eingesetzt werden kann. Schrader gilt in Deutschland als einer der Pioniere in der Anwendung dieses Mittels und er hat lange daran gearbeitet, die richtige Mischung und Dosis für bestimmte Krankheiten zu ermitteln. Selbst gegen Covid-19 soll, so sagen auch andere Mediziner weltweit, das Mittel helfen. In diesem Gespräch gehen wir auf tierärztliche Methoden ein, die nur noch wenig angewandt werden, unter anderem eben dem Chlordioxid, und zeigen so alternative Möglichkeiten der Tierbehandlung auf. Auf seiner unten angegebenen Internetpräsenz hat Schrader unzählige Punkte abgearbeitet, die ihm während seiner Zeit als Tierarzt wichtig erscheinen. Sein angesammeltes Praxiswissen ist immens. Quelle: apolut