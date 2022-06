Jetzt dreht uns die Ampel die Heizung ab: COMPACT.Der Tag

Die Bundesregierung plant offenbar die Rückkehr zur generellen Maskenpflicht ab Oktober. Gelten soll die Vorschrift dann unter anderem im Einzelhandel und der Gastronomie, so eine Vorabmeldung der Welt am Sonntag. Das Kanzleramt bestätigte entsprechende Überlegungen. Es handele sich dabei angeblich jedoch nur um eine von mehreren Überlegungen. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 16. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Mariupol – Die Schrecken eines sinnlosen Kampfes

Weltuntergang – Karl Lauterbach spricht – und Freddy Ritschel kann nicht weghören

Risikoaufschläge – Kehrt die Schuldenkrise nach Europa zurück?

Das Letzte – Kalter Winter: Jetzt dreht uns die Ampel die Heizung ab Quelle: COMPACTTV