Interview mit der Ziegenbäuerin Yvette W. aus dem Dokumentarfilm “Project Fovea”

Yvette betreibt einen Ziegenhof mit Hofladen in Schweden. Die Mutter von zwei Kindern liebt das Leben in der Natur und in einem Mehrgenerationen-Haushalt. Sie produziert einen natürlichen Ziegenkäse, der in der ganzen Region begehrt ist und auch in guten Supermärkten angeboten wird. Es ist das Ziel, möglichst autark und naturverbunden zu leben, in einem Land, das dies möglich macht. Yvette ist in Berlin aufgewachsen und lebt seit 1999 in Schweden. Natürlich sieht sie auch in Schweden die in großen Schritten vorangetriebene Digitalisierung. Daher versucht sie ihre Kinder in einem natürlichen Umfeld großzuziehen und entzieht sie so gut es geht dieser frühen Digitalisierung.

Dieses Interview haben wir für den Dokumentarfilm “Project Fovea” aufgenommen. Hier der Link zum Film: https://www.project-fovea.com/ Quelle: apolut / Kai Stuht