NEO: Endlich!!! Jetzt ist es raus!

Ob nun die Korruption in der Fifa oder die Coronalügen der Regierung - es ist alles aufgedeckt, doch trotzdem geht es immer weiter. Dass immer mehr Menschen in Frustration verfallen und nach echten Lösungen suchen, ist mehr als verständlich. Heute erscheint "Neo - Dein Schlüssel zur Freiheit", mit einem Vorwort des bekannten Bestsellerautors Rüdiger Dahlke, was im wahrsten Sinne des Wortes auch dein Schlüssel zur Freiheit sein kann! Dies berichtet der renommierte Autor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: " erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: NEO