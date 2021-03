Prof. Dr. Franz Hörmann: Was ist eigentlich eine Gesellschaft und was ist Freiheit?

Der renommierte Wissenschaftler Prof. Dr. Franz Hörmann wird von Moksha Freeman zu grundlegenden und fundamentalen Fragen interviewt. Was ist eigentlich genau eine Gesellschaft? Was bedeutet "Framing" genau und warum finden wir dieses Prinzip überall in unseren Gesellschaften? Was ist Freiheit? Was sind freie Wissenschaften und was sind normative Wissenschaften?

Anm. d. Red.: Der Beginn des Interviews ist für gewöhnliche Geschmäcker etwas gewöhnungsbedürftig, um die die Youtube Zensalgorithmen zu umgehen. Es lohnt sich dran zu bleiben. Franz Hörmann, Prof. Dr. und Avartist und Avatartist Moksha Freeman im Gespräch über: 00:00​ INTRO



02:13​ ZENSURFREI



16:27​ ORGANISMUS MODIFIZIERT GENETISCH



31:07​ QUNITED STATES OF AMERICA



42:49​ BEWUSSTSEINSEBENEN



52:01​ WACHSCHAF



01:05:23​ KABALE



01:12:36​ NESARA/GESARA

Quelle: Simulated Vision