Razzia bei Trump: Der Deep State schlägt zu - COMPACT.DerTag vom 9. August 2022

Razzia bei Trump: Gestern Abend machte das FBI einen Überfall auf das Anwesen von Donald Trump Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. 20 Polizeiwagen fuhren mit Blaulicht vor, 30 Beamten drangen in die Anlage ein, schleppten kistenweise Material mit, knackten sogar den Safe. Einen solchen diktatorischen Schlag gegen einen ehemaligen Präsidenten gab es nie zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Noch in der Nacht kam es zu Protesten und Demonstrationen von Trump-Anhängern.

Das sind unsere weiteren Themen: •Bautzen: Warmlaufen für den Winter •AfD-Jugend: Power für die Partei •FPÖ-Skandal? Das ist passiert •Christina Baum: Egoismus im Parlament Quelle: COMPACTTV