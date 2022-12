Mediziner Dr. Michael Nehls im Interview: Es droht eine Zombie-Apokalypse!

Haben Sie sich des Öfteren schon gefragt, wie so etwas wie Corona passieren konnte? Nein, nicht das Virus, sondern wie es möglich war, dass so viele Menschen angstgeleitet und unreflektiert handeln und sich so viel gefallen lassen? Dr. Michael Nehls hat darauf eine plausible Antwort. Er prognostiziert: Die Menschen seien in einer Abwärtsspirale gefangen. Es droht eine Zombie-Apokalypse! Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Was klingt wie in einem Horror-Film, ist nach Dr. Nehls leider bittere Realität. Die Menschen leben mehr und mehr nur noch im Zombie-Modus, also wie ferngesteuert, über nichts nachdenkend, nichts hinterfragend. Sie haben resigniert, psychische Krankheiten wie Depressionen nehmen immer mehr zu. Sie sind kraftlos, lustlos, willenlos und haben keine Widerstandskraft mehr.

Der Grund ist für Dr. Nehls klar: Es ist die schwindende mentale Kraft. Unser Gehirn arbeitet immer schlechter aufgrund unseres artfremden Lebens, wie Dr. Nehls es bezeichnet. Dr. Michael Nehls ist Arzt, Molekulargenetiker mit Schwerpunkt Immunologie und ein preisgekrönter Erforscher unseres Immunsystems. Er war leitender Genomforscher einer US-amerikanischen Firma und Forschungsleiter sowie Vorstandsvorsitzender eines Münchner Biotechnologie-Unternehmens. Mittlerweile klärt er als Wissenschaftsautor über die Ursachen von Zivilisationskrankheiten auf und hält als Privatdozent Vorträge auf Kongressen und Universitäten.

