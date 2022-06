Spotlight: Bernd Bayerlein über Repressalien gegenüber den Polizisten für Aufklärung

Bernd Bayerlein hat nach der mittleren Reife bereits als 16-jähriger ein Praktikum bei einer Polizeiinspektion in Nürnberg absolviert und ist anschließend im Alter von 17 Jahren in den Polizeidienst eingetreten. 33 Jahre hat er seinen Traumberuf als “Freund und Helfer” gelebt und es zur Führungskraft mit dem Dienstgrad Polizeihauptkommissar gebracht. Mit Beginn des Corona-Ausnahmezustands hat der überzeugte Polizist die oft aus seiner Sicht überzogenen Maßnahmen in Frage gestellt und sich entschieden, diese bei einer Demonstration am 8.8.2020 in Nürnberg öffentlich zu kritisieren.

Im Gespräch mit Journalist und Verleger Anselm Lenz spricht Bernd Bayerlein über die Folgen seines Outings, seine Suspendierung und sein Engagement im neu gegründeten Verein “Polizisten für Aufklärung”. Ausschnitt aus dem Gespräch mit Bernd Bayerlein (Polizisten für Aufklärung e.V.) – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-bernd-bayerlein/ Quelle: apolut