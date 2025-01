Warum es Bücher trotz Verbot von Zensur (!) nicht in den Buchhandel schaffen sollen [Gesa]

Wie kommt es, dass man bestimmte Bücher in KEINER Auslage sieht? Nicht einmal Bestseller (!) aus der Sparte „Aufklärung“ findet man dort, auch nicht im Regal der Buchhandlung unseres Vertrauens! Verwehrt ein bestimmter Algorithmus selbst dem suchenden Buchhändler das Auffinden solcher Aufklärungsbücher? Und warum bieten Onlinedienste dem „Narrativ suspekte E-Bücher“ erst gar nicht an? Im Grundgesetz heißt es ja: „Eine Zensur findet nicht statt.“ Oder doch? 2024 trat das neue „Digital Services Act“-Gesetz der EU (DSA) in Kraft. Es soll die Verbreitung „illegaler“ Inhalte verhindern. Doch wer bestimmt, was „illegal“ ist?

Wie kommt es, dass man bestimmte Bücher in KEINER Auslage sieht? Nicht einmal Bestseller (!) aus der Sparte „Aufklärung“ findet man dort, auch nicht im Regal der Buchhandlung unseres Vertrauens! Kann es sein, dass ein bestimmter Algorithmus selbst dem suchenden Buchhändler das Auffinden solcher Aufklärungsbücher verwehrt? Aber im Grundgesetz, Art. 5 steht doch: „Eine Zensur findet nicht statt.“ Oder doch?...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV