Sasek mahnt zum Endspurt: Ein Aufruf an alle freien Aufklärer!

Was die freien Aufklärer selber noch kaum fassen können, ist eingetroffen: die Eliten, und zwar die ganz Großen, sind ihretwegen in den Panik-Modus geraten. Doch genau jetzt darf der Aufklärungskampf nicht erlahmen, denn die Welt-Medien-Besitzer holen gerade zum letzten verzweifelten Gegenschlag aus: Totalzensur und totale Kontrolle über alles, steht auf ihrem Plan. Doch wenn die freien Aufklärer gerade jetzt zum synergischen Endspurt ansetzen, können sie die bereits wankenden Zwangsherrscher noch endgültig vom Sockel stoßen.

Durch den nun wirklich jahrelangen intensiven Kampf von freien Aufklärern konnte sich jener ungeheuerlicher Tatbestand bis ins Bewusstsein der betrogenen Völker vorarbeiten, den auch Tim Gielen in seinem neuen Dokumentarfilm: „Monopoly – Wer besitzt die Welt?“ wieder so brillant auf den Punkt gebracht, nachgewiesen hat. Und dieser ungeheuerliche Tatbestand ist dieser: Unsere gesamte Welt ist in die Fangarme von hinterhältigen Oligarchen geraten, Plutokraten, sprich in die Fangarme von Gruppen gnadenloser Geldherrscher. Und diese besitzen oder beherrschen nicht allein sämtliche Mainstream-Medien oder Kommunikationswege.



Nein, sämtliche Gelder, Mittel und Geräte, mit denen wir so arbeiten, uns so fortbewegen, uns wärmen und und und. Ihnen gehört ziemlich alles, was wir uns erwerben, bis hin, was wir essen und trinken, was wir uns anziehen, mit was wir uns fortbewegen, welche Buchungen wir machen usw. ....[weiterlesen]



Quelle: Kla.TV