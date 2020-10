M-PATHIE: „Wer ist Dein Big-Boss?“ - Zu Gast heute: Ellen Michels

Ellen Michels ist Seelenmentorin, ein Beschreibung ihrer Tätigkeit, die sie von ihren Klienten bekam. Diese Titulierung wird ihrer beruflichen Situation allerdings heute nicht mehr gerecht. Sie ist in einer sehr bescheidenden Art eine weise Frau, die mit allen Wassern der geistigen Welten gewaschen ist. Ellen Michels‘ Erfahrungen und Können in diesen Welten sind außergewöhnlich. In diesem Gespräch erzählt Ellen Michels ihrer Jugendzeit als Modell und wie sie durch einen sehr frühen Schicksalsschlag in den Kontakt mit ihrer inneren und der Verbindung zur geistigen Welt gelangte.

Diese Gabe hat sie zufällig auch mit den Mächten in Kontakt gebracht, die wir hier auf KenFM als die Macht hinter dem Thron bezeichnen. „Die Menschen sollten erst einmal erkennen, wer denkt für Dich?“, Ellen Michels. Was Ellen Michels in diesem Gespräch zu sagen weiß, ist spannend, erhellend und im gleichen Maße aufbauend für denjenigen, der sich auf ihre Ebene einlassen kann. So weiß Ellen Michels, dass die wahren Mächte hinter dem Thron mit den Schattenwelten und den Zwischenwelten arbeiten, dass diese Mächte die geistigen Welten nutzen, um aus ihnen Vorteile zu ziehen. Ellen Michels hat in höchsten Kreisen gelebt und kennt deren Matrix, in der sie leben, ganz genau. Sie ist eine Autodidaktin und hat sich in den unterschiedlichsten Bereichen Wissen angeeignet und Erfahrungen gesammelt, die vielen Menschen unbekannt sind und vielleicht auch bleiben. In diesem Gespräch erklärt Ellen Michels, wie die Mächtigen die geistigen Welten für sich einsetzen, aber auch, wie jeder Einzelne sie für sich nutzen kann.



Quelle: KenFM