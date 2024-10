Im Gespräch: Ute Krüger: “Geimpft – gestorben: Histopathologischer Atlas der Corona-Impfschäden”

In diesem Interview spricht Alexander Kühn mit der mutigen Frau Dr. Ute Krüger, einer erfahrenen Pathologin, die gemeinsam mit anderen Fachleuten an einem historisch wichtigen Buch mitgewirkt hat: “Geimpft – gestorben: Histopathologischer Atlas der Corona-Impfschäden”. Dieses Buch, eine Gedenkschrift für den verstorbenen Professor Dr. Arne Burkhardt, dokumentiert, was möglicherweise als der größte Massenmord unserer Zeit betrachtet werden könnte – ob absichtlich oder unabsichtlich. Es enthält farbige Fotos und detaillierte Fallbeschreibungen, fein säuberlich erstellt von erfahrenen Pathologen wie Dr. Krüger, Prof. Dr. Burkhardt und Prof. Dr. Walter Lang.

Das Buch zeigt auf erschütternde Weise die verheerenden Folgen der mRNA-basierten Corona-Impfungen, die Millionen Menschen weltweit betreffen. Viele haben schwerwiegende Impfschäden erlitten, die oft multifaktoriell sind und auf die Art und Weise zurückzuführen sind, wie diese neuartige Gentherapie wirkt – oder sogar konstruiert wurde. In diesem Interview würdigen wir insbesondere den verstorbenen Professor Dr. Arne Burkhardt, dessen unermüdliche Arbeit und Entschlossenheit in der Pathologie der Grundstein für dieses Werk war. Auch Professor Dr. Walter Lang wird für seinen Mut und seine Rolle in diesem Projekt geehrt. Alle beteiligten Forscher standen für ihre Überzeugungen ein, auch wenn sie gegen den Mainstream ging. Dieses Buch und das dahinterstehende Projekt sind ein Zeugnis des Mutes und der Standhaftigkeit all jener, die es gewagt haben, die Wahrheit zu suchen und zu dokumentieren. Es wird noch Jahrzehnte nach heute als Basis dienen, um zu verstehen, wie die gesamte Menschheit durch diese Impfkampagne attackiert wurde. Es ist ein Werk von größter Bedeutung, das Leben und Gesundheit vieler dokumentiert – leider auch die zahllosen Opfer dieser globalen Krise. Schauen Sie sich das Interview an, um mehr über dieses wichtige Werk und die mutigen Menschen dahinter zu erfahren! Sie wollen die Arbeit von Frau Dr. Ute Krüger unterstützen, hier die Kontodaten: Prohisto AB

Villtofta 3

35594 Vederslöv

Schweden

IBAN: SE54 9020 0000 0906 0500 3327

BIC: ELLFSESS Link zum Atlas:

www.histo-atlas.com Link zur Praxis:

www.active-health.se Quelle: apolut