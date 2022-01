Impfpflicht gekippt und SchrangTV im Fernsehen

Die Revolution ist weltweit im vollen Gange: In England kippt die Impfpflicht, in Kanada steht die Regierung unter starkem Druck, da Millionen Menschen protestieren. Auch in Deutschland erheben sich immer mehr Menschen, nur dass die Regierung und ihre Medien noch am Narrativ festhalten. Dies berichtet der renommierte Autor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "SchrangTV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf SchrangTV: "Wieso SchrangTV jetzt wieder im Fernsehen zu sehen sein wird und mehr, erfahrt ihr in dieser neuen Sendung! erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: SchrangTV