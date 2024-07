Entweder bist Du digital markiert oder „draußen“

Im von Großbanken gesteuerten Einzelhandel läuft es darauf hinaus, dass zeitnah nur noch Produkte zu kaufen oder zu verkaufen sein werden, die digital gekennzeichnet sind. Wer oder was nicht digital markiert ist, ist „draußen“.

Die Großbank JPMorgan Chase treibt die Einführung eines biometrischen Zahlungssystems voran, das Anfang 2025 allen US-Einzelhändlern zur Verfügung stehen soll. Die Kunden müssen zum Einkaufen lediglich ihre Handflächen oder ihr Gesicht beim Betreten des Geschäfts scannen lassen. 25 Prozent der US-Amerikaner und 50 Prozent der kanadischen und britischen Verbraucher sind offen für die Einführung biometrischer Zahlungssysteme.

David Birch, ein Berater und Kommentator globaler digitaler Finanzdienstleistungen, schrieb im April 2024 in seinem Artikel für Forbes: „Wenn die Amerikaner wüssten, wie heimtückisch diese Technologie ist, würden sie sie in keiner Anwendungsart unterstützen.“ Im von Großbanken gesteuerten Einzelhandel läuft es darauf hinaus, dass nur Produkte zu kaufen oder zu verkaufen sein werden, die digital gekennzeichnet sind. Und zwar ausschließlich von Käufern und Verkäufern, die ebenfalls digital gekennzeichnet sind. Damit entpuppt sich die digitale Markierung zum absolutistischen Machtinstrument der Finanzoligarchie. Denn wer oder was nicht digital markiert ist, ist „draußen“.



