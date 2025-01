Nachrichten AUF1 vom 20. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Washington im Ausnahmezustand – 8.000 Soldaten sichern Trumps Amtseinführung vor Anschlag

+ Nach der Amtseinführung: Das sind Trumps Pläne für den ersten Tag im Amt

+ Warp Speed 2.0 – nun auch bei HIV-Impfung? Schock-Gespräch von Trump und Gates

+ Biden begnadigt Corona-Papst Fauci: Soll damit die Aufarbeitung verhindert werden?

+ Stefan Magnet: Wohin führt Trumps Präsidentschaft? AUF1 bleibt kritisch!

+ WEF-Auftakt: Was planen die Globalisten in diesem Jahr?

+ Trotz fehlender Beweise: Wahlannullierung in Rumänien endgültig bestätigt

+ Protest in Chemnitz – Oppositionelle Bürger lassen Antifa stehen

+ Kontokündigung für AfD – Debanking wird immer häufiger!

+ Burgenland: SPÖ verliert absolute Mehrheit, FPÖ erzielt historisches Ergebnis

+ FPÖ-Neujahrstreffen: Die Stimmung ist ungebrochen

