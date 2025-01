Musk wirkt: Edeka und Facebook jetzt zensurfrei

Nun geht es Schlag auf Schlag: Es ist nicht lange her, dass Elon Musk Twitter (jetzt X) übernahm und dort wieder mehr Meinungsfreiheit zuließ. Nun ziehen auch Facebook und sogar McDonald’s nach und verabschieden sich von linken Zensoren. Robert Habeck ist außer sich und spricht Drohungen aus. Wie wird dieser Kampf um die Köpfe ausgetragen und was könnte uns in Social Media künftig erwarten?

Dr. Stephanie Elsässer und Jürgen Elsässer haben für Sie zahlreiche Informationen zu dieser spannenden Zeitenwende. Quelle: COMPACT-TV