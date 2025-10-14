Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Im Gespräch: Michaela Huber: Ritueller Missbrauch

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 14:41 durch Sanjo Babić
Michaela Huber (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Michaela Huber (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Die Psychologin Michaela Huber erzählt aus ihrer psychotherapeutischen Praxis von zahlreichen Opfern rituell-sexuellem Missbrauch unter massiver Gewalteinwirkung. Das Interview klärt verschiedene Themenbereiche auf: Was ist eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, was ist Schizophrenie? Aber auch Fragestellungen rund um Rechtsextremisten und Neonazis als Täter tauchen auf. Und leider ist auch wieder die sogenannte GWUP und deren Vertreter wie Lydia Benecke ein unschönes Seitenthema. Ebenso die Sendung ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann. Diese Akteure machen immer wieder von sich reden, in dem sie rituellen Missbrauch verharmlosen oder gar als nicht existent behaupten.

Das Interview führte Markus Fiedler.

Quelle: apolut

