Medien verschweigen: Schädigung der Mundschleimhaut durch Handystrahlung!

Rauchen schadet der Gesundheit – endlich steht das heute, nach langen Kämpfen für diese Wahrheit und gegen die Lobby, auf jeder Zigarettenpackung. Doch was ist mit der Mobilfunkstrahlung? Kann man den Aussagen im Mainstream trauen oder gibt es nicht vielmehr zahlreiche Forschungsergebnisse, die die gesundheitliche Schädigung durch Handys belegen? Erfahren Sie mehr in dieser Sendung.

Die Mobilfunkstrahlung stört die Zellteilung und verursacht den Zelltod in den Zellen der Wange. Dieses Resultat ergab eine Studie von Forschern an der renommierten Medizinischen Universität Wien mit Probanden vom Juni 2024.



Bereits nach wenigen Stunden der Nutzung eines Mobiltelefons am Kopf komme es zu gestörter Zellteilung und zu akuten Zellschäden in Zellen der Mundschleimhaut.

Liebe Zuschauer, haben Sie in den Mainstream-Medien schon davon gehört oder gelesen?

Mainstream behauptet: Kein Krebsrisiko durch Handynutzung

Weder Mobilfunkanbieter noch Mainstream-Medien weisen die Bevölkerung auf mögliche Gesundheitsrisiken durch den Gebrauch von Handys hin. Ganz im Gegenteil. Schädigungen durch Mobilfunkstrahlung werden von Mobilfunklobby, Politik und Medien kategorisch abgestritten. So titelte der „Blick“ im September 2024: „WHO-Studie gibt Entwarnung. Handys nicht schuld an Hirntumoren“

Den Handynutzern wird entgegen besseren Wissens noch immer glaubhaft gemacht, es bestehe kein gesundheitliches Risiko durch Mobilfunkstrahlung. Die Einhaltung der Grenzwertempfehlungen der internationalen Strahlenschutzkommission würden genügen, da sie vor wärme-bedingten Schädigungen schützten.



Forschungsergebnisse widerlegen die Aussage des Mainstream

2011 wurde Mobilfunkstrahlung von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), einer Einrichtung der WHO, noch als „möglicherweise krebserregend“ (Stufe 2B) eingestuft.

In Hunderten von Sendungen hat Kla.TV, mit Fakten belegt, vor den Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Natur durch die Mobilfunkstrahlung gewarnt. [www.kla.tv/5G-Mobilfunk]

In der ersten kontrollierten Interventionsstudie mit Probanden, also am Menschen, haben Forscher an der Medizinischen Universität Wien 21 Männer und 20 Frauen im Alter zwischen 22 und 56 Jahren an fünf aufeinanderfolgenden Tagen je zwei Stunden lang mit einem schwachen und einem starken UMTS-Signal [UMTS: „Universal Mobile Telecommunications System“, als 3G-Mobilfunkstandard bezeichnet] bestrahlt. Zwei Stunden Handygebrauch pro Tag entspreche dem mitteleuropäischen Durchschnitt. Drei Wochen später wurden Zellen von den Mundschleimhäuten gesammelt und mit den Proben vor Beginn der Bestrahlung verglichen. Die Ergebnisse zeigten auf, dass Gesundheitsschäden wie zum Beispiel Entzündungsreaktionen oder gar die Umwandlung normaler Zellen in Tumorzellen die Folge sein können. Diese Studienergebnisse lassen sich grundsätzlich auch auf die Strahlung von 2G, 4G und 5G übertragen, da alle Mobilfunksignale ähnliche biologisch wirksame Signalkomponenten enthalten.



„Diese Studie bestätigt erneut den Trend, den wir seit Jahren in den unabhängigen Studien sehen: Mobilfunkstrahlung ist gesundheitsschädlich,“ stellt Jörn Gutbier, Vorsitzender von diagnose:funk fest.



Wo bleibt der Konsumentenschutz?

Wäre es nicht in der Verantwortung und Aufgabe der zuständigen Behörden, die Mobilfunkanbieter zu verpflichten, die Nutzer über die gesundheitlichen Risiken und umweltschädigenden Wirkungen von elektromagnetischen Feldern [durch Handys, Smartphones, Mobilfunkantennen, WLAN, DECT] und weiteren Elektrosmogquellen, sowie über die psycho-sozialen Auswirkungen digitaler Medien sachlich aufzuklären?



Das Muster der Propaganda

Erkennen Sie das stets gleiche Muster der Propaganda? Stets wird nur die „goldene Seite der Medaille“ beworben. Ihre Kehrseite wird wohl wissentlich verschwiegen!

Schädigungen an Mensch und Umwelt werden geleugnet oder bestenfalls völlig verharmlost. Sie werden somit skrupellos billigend in Kauf genommen. Wird offensichtlich der sogenannte technische Fortschritt und Profit allem anderen übergeordnet?

Wie lange hat es leider gedauert, bis schließlich zum Beispiel Tabakwerbung verboten wurde und das Risiko der gesundheitlichen Schädigung deutlich auf jeder Zigarettenpackung steht: Rauchen ist tödlich!



Fazit:



Die Behauptungen der Mainstream-Presse und Mobilfunklobby, die uns weismachen wollen, Mobilfunktechnologie und Nutzung des Mobiltelefons seien harmlos und unschädlich, sind schlicht falsch und irreführend.

Wie viel Schaden und Leid durch Krankheit müssen die getäuschten Anwender des Mobilfunks erst erleiden, bis laut und deutlich auf jedem Handy beim Einschalten ertönt:



Warnung: Mobilfunkstrahlung schädigt Ihre Gesundheit!

Quelle: Kla.TV