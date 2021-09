WAHLEN Der Film Teaser 2021

WAHLEN – WAS WILLST DU UND WAS STEHT ZUR WAHL ist eine Dokumentation, die sich mit den Themen Demokratie, Wahlen und Mitbestimmung in Deutschland beschäftigt. Der Film setzt sich kritisch mit dem derzeitigen Wahlsystem und der Regierungsform Deutschlands auseinander – insbesondere mit dessen Auswirkungen auf Gerechtigkeit und Gleichheit der Gesellschaft sowie auf die Bereitschaft der Bürger, sich aktiv an demokratischen Prozessen zu beteiligen.

Der Film umfasst Interviews mit anerkannten Journalisten, Wissenschaftlern, Autoren und Künstlern. Sie tragen Gedanken, Fakten und Argumente zusammen, die die Mängel des bestehenden politischen Systems Deutschlands verdeutlichen. Dabei zeigen sie auch, dass es umsetzbare Alternativen zum bestehenden politischen System gibt und demokratische Mechanismen anders aussehen können. Erfahre mehr über das Projekt auf https://wahlen-derfilm.de

Quelle: WAHLEN - Der Film