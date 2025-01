Weidel jagt Merz: Fällt Brandmauer am Mittwoch?

Das sind unglaubliche Nachrichten! Die Brandmauer gegenüber der AfD scheint zu fallen, wenn man den heutigen Ankündigen von Friedrich Merz glauben schenken mag. Den Beweis muss die CDU dann am nächsten Mittwoch bringen und zeigen ob es ihr ernst ist. Was genau am Mittwoch passieren wird, erklären Jürgen Elsässer und Armin-Paul Hampel. Zum Ende, gibt es aktuelle Bilder aus Aschaffenburg.

