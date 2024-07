Moskitos greifen an – rette sich wer kann! (Von Kla.TV-Gründer Ivo Sasek)

Entsetzliche Fakten, aber auch erste verblüffende Auswege: Ein 2015 bewilligtes Patent: "System zur Freisetzung giftiger Mücken aus der Luft.“ Zu militärischen Zwecken könnten die Mücken Malaria übertragen, um Krankheiten auszulösen, oder sie könnten viel ansteckendere Erreger und Viren verwenden." Hinter unserem Rücken sind bereits Hunderte Millionen von Gen- Mücken in die Umwelt freigesetzt worden. Quelle: offizielle Internetseiten der UN und die US-Umweltschutzbehörde EPA, die 2022 die Freisetzung von bis zu 2,4 Millionen genetisch veränderten Moskitos genehmigt hat.

Dieser Bericht wirkt wieder so unglaublich, so unfassbar utopisch und krank, dass ich nicht darum herumkomme, vor den Details die harten Fakten, die unwiderleglichen Beweise auf den Tisch zu legen. Um was geht es? Die Ex-Pfizer-Beraterin Karen Kingston, heute schonungslose Aufklärerin, hat ein weiteres längst bewilligtes Patent ans Licht gebracht. Ihr könnt die Patentnummer, samt allen dazugehörigen Fakten, hinten eingeblendet sehen und unten auch im Sendungstext...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV