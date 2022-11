“Ami go home”: Jürgen Elsässer ruft zur Großdemonstration am 26.11.2022 in Leipzig auf

Am 31.10.2022 sprach Chefredakteur Jürgen Elsässer auf der Kundgebung Reformation 2.0 in Wittenberg – und rief zur Großdemonstration “Ami go home” am 26.11.2022 in Leipzig auf.

Auf dem patriotischen Oktoberfest am 22. Oktober beschlossen, jetzt ist die Anmeldung bei den Behörden durch und die Mobilisierung kann beginnen: AMI GO HOME – Frieden, Freiheit, Souveränität Wo: Leipzig, vor dem US-Konsulat (Simson-Platz) Wann: 26. November, ab 15.30 Uhr (Auftaktkundgebung), dann kurzer Umzug und Abschlusskundgebung mit Feuerwerk. Es gab schon oft Friedensdemonstrationen in diesem Land, in diesem Herbst kamen die Energiepreisproteste dazu – aber noch nie hat es jemand gewagt, unter der Hauptlosung “Ami go home” zu demonstrieren. Die Sympathie der Bevölkerung vor allem im Osten und vor allem in Sachsen ist uns gewiss – und die Wut der Besatzer. Aber genau diese Polarisierung – das Volk gegen die Besatzer – wollen wir ja auch erreichen! Angemeldet wurde die Demo von einer Privatperson, damit den Protest keine Gruppe dominieren kann, aber auf dem Oktoberfest wurde schon klar gemacht, dass wichtige Sektoren der Opposition hinter der Ami-go-home-Aktion stehen und alle gemeinsam mobilisieren: Freie Sachsen, Thüringer Patrioten, COMPACT und auch Teile der AfD, vor allem in Thüringen. Entsprechend wird die Rednerauswahl sein. Wir erwarten auch einen Überraschungsgast! Quelle: COMPACTTV