Brisant: Irlmaier zum 3. Weltkrieg: COMPACT.DerTag am 3.11.2022

Noch nie war die Welt so nah an einem Nuklearkrieg wie in diesen Wochen. Der ukrainische Präsident Selenski befürwortete einen präventiven Atomschlag auf Russland, die britische Premierministerin Liz Truss sagte Ende August, sie würde jederzeit auf den Roten Knopf drücken, und Putin hat gestern ein neues Atom-U-Boot getestet. Wer einen Dritten Weltkrieg mit Russland schon vor 70 Jahren vorausgesehen hat, war ein gewisser Alois Irlmayer. Von den einen als bedeutendster deutscher Prophet verehrt, halten ihn andere für einen Blender. Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 3. November.

Das sind einige unserer Themen: •Aufbruch: Das ist unser neues Studio •Massenflucht: Keine Lust auf Selenskis Krieg •Freddy: Scholz in China •Assange: Die blamierte Weltmacht Quelle: COMPACTTV