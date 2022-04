Erzbischof Viganò: Kriegselend und Covid-Krise in der Gegenwart

Sie hören einen Auszug aus Erzbischof Vigano’s jüngster Erklärung zur aktuellen Weltlage. Deutlich zeigt er den roten Faden der Zerstörung auf, den globalistische Machteliten in diesen Tagen hinterlassen. Ja, sowohl die Corona-Pandemie als auch die aktuellen Kriegs-Eskalationen in der Ukraine stehen im Gesamtkontext dieser „Oligarchie klar identifizierbarer Krimineller“, erklärt er. Während diese der Welt ihre „Neue Weltordnung“ aufzwingen wollen, ermutigt Vigano die Völker, sich zusammenzuschließen.

Die Leiden und Bedrohung der Menschen, die im Ukraine-Krieg verwickelt sind, wühlen die Herzen weltweit auf. Wer möchte dem Ganzen nicht ein Ende setzen? Bis zum Kriegsausbruch in der Ukraine waren die Medien von frühmorgens bis in die Nacht hinein befleißigt, über Corona zu berichten, um das Bewusstsein um die Gefahr, die von Covid-19 ausgeht, nicht abflachen zu lassen.



Nun, seit dem ersten Tag des Kriegsbeginns hat sich der Wind gedreht. Jetzt laufen die Drähte heiß mit Kriegspropaganda. Hetze und Spekulationen gegen den Schuldigen füllen die Nachrichten und verbreiten sich wie ein Lauffeuer bis hinein in die Grundschulen. Urplötzlich ist Corona vom Tisch. Dafür jedoch hält Deutschland und Europa den Atem an vor der Gefahr eines dritten Weltkrieges. Bekannte Persönlichkeiten in Talkshows geben ihre Lösungen und Meinungen zum Besten. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV