Interview mit Heiko Schöning: Organisiertes Verbrechen - COVID-19 und ANTHRAX-01

In seinem neuen Buch „GAME OVER“ weist der Arzt und Reserveoffizier Heiko Schöning die kriminellen Machenschaften rund um COVID-19 nach. Wie in einer Blaupause führten achtzehn Jahre zuvor die Täter von heute ein ähnliches Verbrechen mit tödlichen Anthraxbakterien durch. Kriminalistische Details und Kombinationsgabe führten ihn zu dem Schluss: Es sind immer noch die gleichen Institute und Clans in dieses üble Spiel verwickelt. Selbst Ex-Präsident Trump spielt darin eine Rolle ... In seinem Exklusiv-Interview mit Kla.TV gibt Schöning erste tiefere Einblicke in seine brisanten Enthüllungen.

Schöning: „Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt die beste Chance seit über hundert Jahren haben, dieses System, dieses kriminelle System, in dem wir leben, dieses zu überwinden. Der eigentliche Unterschied zu früheren Jahren und Jahrzehnten, wo es ja auch schon Kriegslügen gegeben hat zu Millionen von Menschen, die schon getötet worden sind, ist, dass jetzt hier im Westen die Aufmerksamkeit da ist. Denn zu viele haben, ich auch, haben über die Jahrzehnte zu sehr weggeschaut bei diesem organisierten Verbrechen. Millionen von Toten in Vietnam, im Irak. Hat es uns wirklich gekratzt? Haben wir da genug getan?

Und jetzt sind wir selber dran. Und das ist die Hauptbotschaft. Wir müssen jetzt als verantwortliche Väter, Beamte, Offiziere, Ärzte – alle, wir müssen jetzt zusammenkommen und sagen: Nein zur Mafia! Denn irgendwann sind wir selber dran und das merken wir jetzt auch, wirtschaftlich und auch körperlich. Wir werden nicht nur bevormundet, sondern unser Leben ist in Gefahr und auch das unserer Familien.“ ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV