Basta Berlin (260) – Tödliche Toleranz

Deutschland ist bunt, divers und tolerant. Das sagen uns die Altparteien. Doch in der Realität zerstört die Regierung die innere Sicherheit, die Zivilgesellschaft und damit auch die Demokratie. Deutschland: Ein Land, in dem Fremde gut und gerne leben können? Genug ist genug. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, blicken heute wieder hinter die Fassade des Berliner Politikbetriebs: Was wird im Wahlkampf versprochen und was wird davon später bleiben? Und sind Messer-Mörder in erster Linie gar keine Migranten, sondern einfach nur missverstandene Männer? Klar ist: Die links-grüne Toleranz kostet Menschenleben…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:26 Links-grüne Tragödien



00:30:14 Der berühmte „Mittelteil“



00:44:28 Berliner Hütchenspieler



01:01:17 Webtipp und Schreddern

Quelle: Basta Berlin