Corona-Diktatur: Bundestag winkt „Infektionsschutzgesetz“ durch

Während andere europäische Staaten die sogenannte Corona-Pandemie hinter sich lassen, zieht das politische Establishment in Deutschland erneut die Daumenschrauben an. Am Donnerstag ließ die Bundesregierung ein neues Infektionsschutzgesetz durch das Parlament winken.

Ein Blick in die Paragrafen zeigt: Es geht dabei nicht um den Schutz vor einem Virus, sondern um erneute Einschränkungen und Schikanen gegenüber den Bürgern. Unser Deutschland-Korrespondenten Martin Müller-Mertens hat das Geschehen eingeordnet. Quelle: AUF1