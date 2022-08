Scholz und der Schießbefehl: COMPACT.DerTag vom 25. August 2022

Große Empörung über die Schießbefehl-Äußerung von Bundeskanzler Scholz. “Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten”, sagte SED-Chef Walter Ulbricht im Sommer 1961. Doch sechs Wochen später wurde die Mauer gebaut! Und was sagte Scholz am Montag in Neuruppin?

Das sind einige unserer weiteren Themen: •Babylon Berlin: Der Engel der Unterdrückten •Ukraine: Donezk unter Beschuss •Heißer Herbst: Mega-Demos kommen •Familien-Konferenz: Angriff der Antifa Quelle: COMPACTTV